Ελ Καμπί: Το ψαλιδάκι του σχηματίστηκε στον ουρανό με drone (vid)

Νίκος Κικίδης
Γιουσούφ Ελ Καμπί - Μαρόκο

Στο Μαρόκο κινούνται σε... ρυθμούς Ελ Καμπί και ύμνησαν το εντυπωσιακό του ψαλιδάκι κόντρα στη Ζάμπια με εντυπωσιακό drone show στο νυχτερινό ουρανό της Καζαμπλάνκα.

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ήταν τα ψαλιδάκια που σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί μέσα στον Δεκέμβριο, δυο εκ των οποίων σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στα γήπεδα του Μαρόκου.

Ο φορ του Ολυμπιακού είχε καταπλήξει άπαντες με το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι που είχε πετύχει στην πρεμιέρα του τουρνουά απέναντι στις Κομόρες και λίγες ημέρες αργότερα επανέλαβε το κομψοτέχνημά του με αντίπαλο τη Ζάμπια στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Μέσα σε ένα δεκαήμερο ο 32χρονος επιθετικός έχει αναγκάσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλάει με τα κατορθώματά του, όμως - όπως είναι φυσιολογικό - ο ενθουσιασμός στο Μαρόκο είναι ακόμα μεγαλύτερος.

image

Χαρακτηριστικό ήταν το μοναδικό drone show που ετοίμασαν συμπατριώτες του στον νυχτερινό ουρανό πάνω από πάρκο στην Καζαμπλάνκα, όπου σχημάτισαν το εντυπωσιακό ψαλίδι που πέτυχε απέναντι στη Ζάμπια, σε μια εικόνα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικό... αστερισμό.

 
     

