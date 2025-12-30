Ελ Καμπί: Το ψαλιδάκι του σχηματίστηκε στον ουρανό με drone (vid)
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ήταν τα ψαλιδάκια που σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί μέσα στον Δεκέμβριο, δυο εκ των οποίων σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στα γήπεδα του Μαρόκου.
Ο φορ του Ολυμπιακού είχε καταπλήξει άπαντες με το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι που είχε πετύχει στην πρεμιέρα του τουρνουά απέναντι στις Κομόρες και λίγες ημέρες αργότερα επανέλαβε το κομψοτέχνημά του με αντίπαλο τη Ζάμπια στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.
Μέσα σε ένα δεκαήμερο ο 32χρονος επιθετικός έχει αναγκάσει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλάει με τα κατορθώματά του, όμως - όπως είναι φυσιολογικό - ο ενθουσιασμός στο Μαρόκο είναι ακόμα μεγαλύτερος.
Χαρακτηριστικό ήταν το μοναδικό drone show που ετοίμασαν συμπατριώτες του στον νυχτερινό ουρανό πάνω από πάρκο στην Καζαμπλάνκα, όπου σχημάτισαν το εντυπωσιακό ψαλίδι που πέτυχε απέναντι στη Ζάμπια, σε μια εικόνα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικό... αστερισμό.
🤯🎡 Spectacle de drones lumineux à Casablanca !— FRMF Xtra (@FRMFXtra) December 30, 2025
Le coup de ciseau légendaire d’Ayoub El Kaabi recréé dans le ciel… 🇲🇦✨ pic.twitter.com/Qkr2CyUsqo
