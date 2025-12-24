Δίχως καν να... ιδρώσει, η Τυνησία επικράτησε της Ουγκάντας για να κάνει ιδανική πρεμιέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Με το «καλησπέρα» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Τυνησία φρόντισε να κάνει το καθήκον της. Δίχως καν να πατήσει το πόδι στο γκάζι επέβαλε την ισχύ της απέναντι στην Ουγκάντα με άνετη τριάρα (3-1) και ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο τη διοργάνωση.

Ο Ατσουρί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αφού έβαλε την υπογραφή του στο τρίποντο της χώρας του με ντοπιέτα. Ο Σκιρί άνοιξε το σκορ στο 10' και ο επιθετικός της Κοπεγχάγης ακολούθησε με δύο πολύ όμορφα τέρματα στο 40' και το 64' για να τελειώσει τη δουλειά. Ο Ομέντι στο 90+2' πέτυχε το γκολ της τιμής για την Ουγκάντα.

Η βαθμολογία του τρίτου ομίλου