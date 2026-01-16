Η Νιγηρία αποκλείστηκε από το Μαρόκο στα πέναλτι και ο Τζον Όμπι Μίκελ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα.

Η Νιγηρία είδε τον δρόμο προς τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής να... φράζει από το Μαρόκο στα πέναλτι, με τον Τζον Όμπι Μίκελ να παρακολουθεί τον αποκλεισμό του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του ως καλεσμένος του Channel 4.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στην αθλητική εκπομπή του βρετανικού καναλιού μαζί με τον Μαροκινό Χασάν Κασλούλ, με τις αντιδράσεις τους να είναι, όπως είναι φυσικό, εκ διαμέτρου αντίθετες όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία των πέναλτι.

Ο δεύτερος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς μετά το φινάλε του αγώνα, την ώρα που ο Όμπι Μίκελ βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα, μη μπορώντας να πιστέψει τη χαμένη ευκαιρία των Σούπερ Αετών. Η Νιγηρία έχει να κατακτήσει τον τίτλο του Copa Africa από το 2013, με τον Όμπι Μίκελ στο ρόστερ αλλά και παίκτες όπως ο Μόουζες, ο Ιντέγε και ο Ούτσε, ωστόσο έκτοτε έχει μετρήσει έναν χαμένο τελικό και δύο πορείες έως τα ημιτελικά, μαζί με τη φετινή.