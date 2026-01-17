Μετά από ένα ματς χωρίς γκολ για 90 λεπτά, η Νιγηρία του Μπρούνο λύγισε με 4-2 στα πέναλτι την Αίγυπτο του μοιραίου Σαλάχ και κατέκτησε το μικρό τελικό του Copa Africa.

Η Νιγηρία στο βάθρο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής! Σε έναν μικρό τελικό που κυμάνθηκε χωρίς γκολ σε 90 λεπτά αγώνα (0-0), η Αίγυπτος με μοιραίους δυο αστέρες της Premier League (Σαλάχ, Μαρμούς) λύγισε στη διαδικασία των πέναλτι και παρέδωσε την τρίτη θέση στους Super Eagles του Μπρούνο που επικράτησαν με 4-2 στη ρώσικη ρουλέτα.

Με τον αμυντικό του Ολυμπιακού στο αρχικό σχήμα και με παρουσία σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, οι Νιγηριανοί βρήκαν δίχτυα στο 39΄με τον Άνταμς, όμως το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης.

Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που η μπάλα βρέθηκε στο βάθος της εστίας, με τα 90 άγονα λεπτά να συμπληρώνονται και να οδηγούν τον μικρό τελικό στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί όπου οι Σαλάχ και Μαρμούς αποδείχθηκαν μοιραίοι για την Αίγυπτο και με άστοχες εκτελέσεις την καταδίκασαν στην τέταρτη θέση.