Νότια Αφρική - Ανγκόλα 2-1: «Ίδρωσε», αλλά έκανε... σεφτέ
Έπραξε αυτό που έπρεπε η Νότια Αφρική και ξεκίνησε με χαμόγελα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Χάρη στη νίκη της με 2-1 απέναντι στην Ανγκόλα, έκανε... ποδαρικό στη διοργάνωση και ταυτόχρονα σημαντικό βήμα για πρόκριση στα νοκ-άουτ.
Οι Νοτιαφρικανοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ από το 21' χάρη στο όμορφο τελείωμα του Απόλις. Ο Σόου στο 35' έβαλε ξανά την Ανγκόλα στο ματς με το 1-1, αλλά η Νότια Αφρική φρόντισε να επιβάλει την ισχύ της. Προειδοποίησε με ακυρωθέν γκολ του Μορέμι στο 51', αλλά στο 79' ο Φόστερ με φανταστικό τελείωμα εκτός περιοχής έκρινε το παιχνίδι και χάρισε τη νίκη στη χώρα του. Υπενθυμίζουμε πως στις 22:00 για τον ίδιο όμιλο «κονταροχτυπιούνται» η Αίγυπτος με τη Ζιμπάμπουε.
Η βαθμολογία του 2ου Ομίλου
- Νότια Αφρική 1 (2-1) 3
- Ζιμπάμπουε 0 (0-0) 0
- Αίγυπτος 0 (0-0) 0
- Ανγκόλα 1 (1-2) 0
