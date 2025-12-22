Με λυτρωτή τον Λάιλ Φόστερ, η Νότια Αφρική «λύγισε» την Ανγκόλα λίγο πριν το φινάλε (2-1).

Έπραξε αυτό που έπρεπε η Νότια Αφρική και ξεκίνησε με χαμόγελα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Χάρη στη νίκη της με 2-1 απέναντι στην Ανγκόλα, έκανε... ποδαρικό στη διοργάνωση και ταυτόχρονα σημαντικό βήμα για πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Οι Νοτιαφρικανοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ από το 21' χάρη στο όμορφο τελείωμα του Απόλις. Ο Σόου στο 35' έβαλε ξανά την Ανγκόλα στο ματς με το 1-1, αλλά η Νότια Αφρική φρόντισε να επιβάλει την ισχύ της. Προειδοποίησε με ακυρωθέν γκολ του Μορέμι στο 51', αλλά στο 79' ο Φόστερ με φανταστικό τελείωμα εκτός περιοχής έκρινε το παιχνίδι και χάρισε τη νίκη στη χώρα του. Υπενθυμίζουμε πως στις 22:00 για τον ίδιο όμιλο «κονταροχτυπιούνται» η Αίγυπτος με τη Ζιμπάμπουε.

Η βαθμολογία του 2ου Ομίλου