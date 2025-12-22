Μάλι και Ζάμπια αλληλοεξουδετερώθηκαν στο 90+2' και έφεραν... χαμόγελα στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Η πρεμιέρα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής δεν ήταν ιδανική ούτε για το Μάλι, ούτε για τη Ζάμπια. Οι δυο τους έμειναν στο 1-1 στο πρώτο τους βήμα στη διοργάνωση και άφησαν το Μαρόκο να αισθάνεται... μοναξιά στην κορυφή του ομίλου μετά και τη νίκη του κόντρα στις Κομόρες με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Το Μάλι είδε τον Τουρέ να μην καταφέρνει να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 42ο λεπτό (επέμβαση Μουάνζα), αλλά και πάλι ήταν εκείνο που πήρε το προβάδισμα χάρη στο γκολ του Σιναγιόκο με κοντινό τελείωμα στο 62'. Οι Μαλινέζοι ωστόσο απέτυχαν να τελειώσουν το παιχνίδι με ένα δεύτερο γκολ και το πλήρωσαν σκληρά. Ο Ντάκα «χτύπησε» στο 90+2' για τη Ζάμπια και της χάρισε τον πολύ σημαντικό βαθμό.

Η βαθμολογία του 1ου ομίλου