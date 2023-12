O κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ, βρίσκεται στην 25μελή αποστολή της Νιγηρίας που επέλεξε ο Ζοσέ Πεσέιρο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Οριστικά θα συμμετάσχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ο Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ. O σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική 25μελή αποστολή που επέλεξε ο Ζοσέ Πεσέιρο για το κορυφαίο τουρνουά του αφρικανικού ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στην Ακτή Ελεφαντοστού από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου.

Ο στόπερ των Θεσσαλονικιών θα μεταβεί άμεσα στο Ντουμπάι, όπου θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της εθνικής του ομάδας από την Πρωτοχρονιά. Θυμίζουμε πως ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός είχε κάποια προσωπικά ζητήματα με τον ομοσπονδιακό εκλέκτορα της χώρας του, τα οποία όμως δεν τον άφησαν εκτός ομάδας.

The 25 ready to give their all, ready to do it again! #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/e5eCGyJyCs