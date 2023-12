Ο Βαλίντ Ρεγκραγκουί γνωστοποίησε την αποστολή του Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής συμπεριλαμβάνοντας σε κείνη τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, αλλά όχι και τον Νόρντιν Άμραμπατ της ΑΕΚ.

Ο προπονητής της εθνικής του Μαρόκο, Βαλίντ Ρεγκραγκουί ανακοίνωσε τους παίκτες που θα αποτελέσουν την αποστολή της ομάδας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής συμπεριλαμβάνοντας σ' αυτούς τον Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, αλλά όχι και τον Νόρντιν Άμραμπατ της ΑΕΚ.

Οι δύο παίκτες των ελληνικών ομάδων βρίσκονταν στην μεγάλη προεπιλογή που είχε ανακοινώσει ο τεχνικός του Μαρόκο πριν μερικές μέρες και η οποία αποτελούταν από 55 ποδοσφαιριστές. Τελικά στις τελικές επιλογές του βρέθηκε μόνο ο 30χρονος επιθετικός των «ερυθρολεύκων», που έχει 20 γκολ σε 36 συμμετοχές με το εθνόσημο και όχι ο 36χρονος εξτρέμ της «Ένωσης», που μετρά 64 συμμετοχές και επτά γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Τώρα ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Αγιούμπ Ελ Καμπί για ένα μεγάλο διάστημα, αφού η διοργάνωση ξεκινάει στις 13 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 11 του Φλεβαρή, με το Μαρόνο να είναι μία από κείνες τις ομάδες που αναμένεται να πάνε... μακριά.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023



