Στην αποστολή της Γκάνας για την επικείμενη αναμέτρηση απέναντι στην Κεντρική Αφρική στο πλαίσιο των προκριματικών του Copa Africa βρίσκεται ο Μπάμπα Ράχμαν του ΠΑΟΚ.

Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ θα βρεθεί κανονικά στην αποστολή της εθνικής του για την επικείμενη αναμέτρηση απέναντι στην Κεντρική Αφρική στις 7 Σεπτεμβρίου, με τον προπονητή Κρις Χιούτον να του δίνει έμπρακτα ψήφο εμπιστοσύνης.

Θυμίζουμε πως ο Μπάμπα έχει μια πλούσια καριέρα στην εθνική ομάδα της Γκάνας, καθώς σε ηλικία 29 ετών έχει καταγράψει ήδη 51 συμμετοχές.

🚨Chris Hughton has named the squad for Ghana's final round of Africa Cup of Nations qualifiers.



The match against Central African Republic is set to take place on September 7th at the Baba Yara Stadium in Kumasi. #BlackStars | #GHACAR pic.twitter.com/cP25e6UDgk