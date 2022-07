Οι δέκα υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου Αφρικανού παίκτη της χρονιάς (vid)

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε τους δέκα ποδοσφαιριστές που θα διεκδικήσουν το βραβείο του κορυφαίου της χρονιάς.

Τους δέκα παίκτες που θα διεκδικήσουν το βραβείο του κορυφαίου Αφρικανού ποδοσφαιριστή της χρονιάς ανακοίνωσε η CAF. Από την τελική δεκάδα το φαβορί είναι ο νεοαποκτηθέντας ακραίος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, Σαντιό Μανέ. Ο 30χρονος σταρ ηγήθηκε τόσο στην πρώτη κατάκτηση του Copa Africa από την Σενεγάλη όσο και στην πρόκριση της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, κόντρα στην Αίγυπτο του πρώην συμπαίκτη του και επίσης υποψηφίου για το βραβείο, Μοχάμεντ Σαλάχ.

Εκτός από τον Μανέ υποψήφιοι είναι οι συμπατριώτες του, Εντουάρ Μεντί και Καλιντού Κουλιμπαλί, ο Μαροκινός Ασράφ Χακίμι, ο Κεϊτά από τη Γουινέα, ο Ιβοριανός Σεμπαστιάν Αλέ, ο Αλγερινός Ριγιάντ Μαχρέζ, οι Καμερουνέζοι Βενσάν Αμπουμπακάρ και Καρλ Τόκο Εκαμπί, ενώ την Αίγυπτο εκπροσωπεί μόνο ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο νικητής θα κριθεί από επιτροπή, την οποία συνθέτουν τα μέλη της τεχνικής επιτροπής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αφρικής, δημοσιογράφοι, καθώς και οι προπονητές και οι αρχηγοί των 54 εθνικών ομάδων της «Μαύρης Ηπείρου» και θα ανακοινωθεί σε γκαλά στο Ραμπάτ του Μαρόκου στις 21 Ιουλίου.

