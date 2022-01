Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ξεκαθάρισε πως θα είναι ό,τι μεγαλύτερο έχει πετύχει στην καριέρα του ένα τρόπαιο με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου και γι' αυτό παλεύει και στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ πέτυχε το νικητήριο πέναλτι στη διαδικασία από την οποία κρίθηκε ο νικητής της αναμέτρησης των «16» του Copa Africa απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο «Φαραώ» οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του στα προημιτελικά της διοργάνωσης και τώρα καλείται να καθοδηγήσει ακόμα πιο ψύχραιμα και σωστά τους συμπαίκτες του σε κάθε επόμενο βήμα που μπορεί να κάνει η Αίγυπτος στο φετινό τουρνουά της αφρικανικής ηπείρου.

Άλλωστε, παραμονές του αγώνα με τους Ιβοριανούς δήλωνε πως αν καταφέρει να πάρει τον τίτλο με τα χρώματα της χώρας του θα είναι η επιτυχία που θα τοποθετήσει πιο κοντά στην καρδιά του απ' όλες όσες έχει απολαύσει μέχρι στιγμής.

Περισσότερο και από την Premier ή το Champions League με τη Λίβερπουλ...

Mo Salah scores the winning penalty as Egypt beat Ivory Coast 5-4 in the shootout to progress to the quarter-finals! 👏 pic.twitter.com/ChayCeZjsi