Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ο διαιτητής Πίτερ Γουάουερου για το ιδιαίτερο τρέξιμό του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νιγηρίας με την Γουινέα Μπισάου.

Η Νιγηρία επικράτησε με 2-0 της Γουινέα Μπισάου κι έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους 16 του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κάνοντας το απόλυτο στην φάση των ομίλων.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε ο διαιτητής Πίτερ Γουάουερου, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα έτρεχε με ένα πολύ ιδιαίτερο στιλ, με αποτέλεσμα να γίνει viral στο διαδίκτυο.

Για την ιστορία ο διαιτητής από την Κένυα είναι λέκτορας και διδάσκει μαθηματικά σε πανεπιστήμιο της χώρας του.

😂🤣 Why is the referee running like that. pic.twitter.com/w2mN2ecejM

Meet Dr. Peter Waweru Kamaku, the JKUAT Maths Professor flying the Kenyan flag as a referee at the ongoing #AFCON2021 games.



Kamaku is a lecturer teaching pure and applied mathematics at the institution where he is also the university’s sporting director. pic.twitter.com/ojfD9ewSS2