Ο Γκάρι Ροντρίγκες πέρασε αλλαγή και με τακουνιά ισοφάρισε για το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στο Καμερούν.

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού κάνει εξαιρετικό τουρνουά, αφού μετά την ασίστ της πρεμιέρας, πέτυχε και γκολάρα με τακουνιά για το Πράσινο Ακρωτήρι κόντρα στο Καμερούν.

GOAL! CAPE VERDE!



Garry Rodrigues gets the Blue Sharks level to keep them in the tournament.



Cameroon 1-1 🇨🇻 Cape Verde#AFCON2021pic.twitter.com/AZG7IdpgTc