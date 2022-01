Ο Μπάντρα Αλί Σανγκαρέ έχει τεράστια ευθύνη για τον τρόπο που η Ακτή Ελεφαντοστού ισοφαρίστηκε στο φινάλε στο τελικό 2-2 από την Σιέρα Λεόνε, κάνοντας αδιανόητη γκάφα και αποκομίζοντας τραυματισμό στο πρόσωπο.

Ο Ιβοριανός πορτιέρε πίστευε πως θα κέρδιζε χρόνο μπλοκάροντας τη μπάλα στην γραμμή του άουτ, όμως με κάποιο τρόπο που μάλλον δεν κατάλαβε και δεν θα καταλάβει ποτέ ούτε αυτός, τα έκανε μαντάρα!

Η μπάλα έφυγε από τον έλεγχό του, εκείνος σύρθηκε με το πρόσωπο στο χορτάρι – αποκομίζοντας πρόβλημα όπως αναφέρει ο διεθνής Τύπος – και από κοντά παρά το γεγονός πως γλίστρησε, ο Αλχάζι Καμαρά σκόραρε για το τελικό 2-2.

Το περιστατικό είναι πραγματικά όσο αστείο ακούγεται και στην περιγραφή, με τους Ιβοριανούς πάντως να παραμένουν στην κορυφή του 5ου γκρουπ με τέσσερις βαθμούς έπειτα από δυο ματς.

Σημειώνεται, ωστόσο, πως ο Σανγκαρέ, το πρωί της Δευτέρας, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, έχασε τον πατέρα του...

In the 93rd minute, Ivory Coast keeper Badra Ali Sangaré suffered an injury while conceding the equalizer to Sierra Leone.



He had to be stretchered off, and captain Serge Aurier stepped in goal for the final minutes 🧤 pic.twitter.com/sr4ymFZmpW