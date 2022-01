Το δεύτερο παιχνίδι της διοργανώτριας χώρα του Copa Africa, Καμερούν, κόντρα στην Αιθιοπία διεξάγεται με την παρουσία ελάχιστων θεατών στο γήπεδο λόγω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων.

To Kαμερούν υποδέχθηκε την Αιθιοπία στο «Stade d'Olembé» στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου του 33ου Copa Africa, όμως η εικόνα στις εξέδρες δεν είναι αντάξια του μεγέθους της μεγαλύτερης διοργάνωσης της Αφρικής. Δέκα λεπτά πριν τη σέντρα του δεύτερου παιχνιδιού της διοργανώτριας χώρας στις κερκίδες του σταδίου χωρητικότητας 60.000 θεατών είχαν πάρει θέση ελάχιστοι φίλαθλοι. Φυσικά ο λόγος της απογοητευτικής εικόνας δεν είναι άλλος από το αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει επιβάλει η CAF, το οποίο δίνει τη δυνατότητα μόνο σε εμβολιασμένους φιλάθλους να μπουν στο γήπεδο και αφού έχουν κάνει πρώτα τεστ.

🇨🇲 CAF have enforced the requirement of vaccine + test.



Therefore few spectators at Olembe 10 minutes before the start of Cameroon vs Ethiopia.#AFCON2021



[📸 @BusterEmil] pic.twitter.com/r1DiFXdMfa