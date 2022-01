Η διοργάνωση που υποβαθμίζεται σχεδόν από σύσσωμη την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα, ήρθε για να αποδείξει (ξανά) ότι η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν γνωρίζει πατρίδα.

Το έθνος της Σιέρα Λεόνε βρίσκεται στη δυτική ακτή της Αφρικής με πληθυσμό περίπου 7 εκατομμύρια κατοίκους. Από την ανεξαρτησία της από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1961, η Σιέρα Λεόνε έχει αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις σε κάθε τομέα της ζωής. Το ποσοστό φτώχειας στην Freetown στη Σιέρα Λεόνε υπολογίστηκε το 2018 στο 43% του πληθυσμού το 2018. Σε αριθμούς μιλάμε για 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε καθεστώς φτώχειας.

Το αντίστοιχο ποσοστό σε μέτρηση το 2011 ξεπερνούσε το 50%. Ήταν συγκεκριμένα 54,7%! Συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας της Covid -19 οι δείκτες πιθανότητα να είναι ακόμα πιο απογoητευτικοί γι'αυτή την γωνιά της Γης που δεν απολαμβάνει τα προνόμια του δυτικού κόσμου. Σύμφωνα με τους αριθμούς που δίνει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, (United Nations Development Programme) το προσδόκιμο ζωής στη Σιέρα Λεόνε είναι τα 54,6 έτη. Το 70% των νέων είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. Το ποσοστό αναλφαβητισμού ενηλίκων είναι 43%. Ενώ ο πιο επικαιροποιημένος αριθμός για το όριο φτώχειας είναι 56,8%.

Κάθε ημέρα ανήλικα παιδιά κατεβαίνουν απότομες πλαγιές για να φτάσουν σε νερό (αμφίβολο το κατά πόσο είναι πόσιμο). Γεμίζουν τεράστιους κουβάδες τους οποίους τοποθετούν στο κεφάλι τους προσεκτικά και ανεβαίνουν ύστερα τους χωμάτινους δρόμους που οδηγούν στο σπίτι. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει παραπάνω από πέντε φορές την ημέρα για να καλυφθούν οι ανάγκες μιας οικογένειας. Την περίοδο της ξηρασίας το πρόβλημα είναι τεράστιο).Αναφορικά στο πόσιμο νερό κάθε οικογένεια πληρώνει 40 cents για 3 γαλόνια. Κάθε ημέρα.

Δυσκολίες που δεν μπορεί καν να σκεφτεί ότι θα αντιμετωπίσει στη ζωή του ο «αναπτυγμένος» κόσμος. Σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο τα συναισθήματα που έχει το χάρισμα να γεννά, οι δύο κόσμοι, δεν έχουν την παραμικρή διαφορά. Δεν υπάρχει τίποτα, και δεν υπήρξε ποτέ τίποτα «λίγο» για ένα τουρνουά ποδοσφαίρου που περιλαμβάνει έθνη από μια περιοχή του κόσμου τόσο μεγάλη, ιστορική και ποικιλόμορφη όσο η Αφρική. Παρά τις δηλώσεις του... Γιούργκεν Κλοπ για το Copa Africa.

Υπάρχουν 54 χώρες στην Αφρική σήμερα σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πληθυσμός της ηπείρου πιστεύεται ότι είναι 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι - περίπου το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότερες από 2.000 διαφορετικές γλώσσες στην ήπειρο, σε σύγκριση με τις 300 που υπολογίζεται ότι υπάρχουν στην Ευρώπη. Για τους ποδοσφαιρόφιλους στην Ευρώπη υπάρχει το Euro, το Mundial και το Copa America ίσως. Δεν προσδοκούν με την ίδια κάψα το Copa Africa. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους κατοίκους της Ηπείρου.

Meet Amado - Burkina Faso’s number one fan who always puts on a show. His consistency over the years is a thing of beauty. #AFCON2021 pic.twitter.com/M9UjylBpMU — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) January 9, 2022

Για παράδειγμα, στην «Οροσειρά των Λεόντων», στη δυτική πλευρά της Αφρικής, το ποδόσφαιρο είναι λύτρωση, είναι ανάσα και παράδοση. Στην Freetown τις Κυριακές δίνουν άτυπο ραντεβού εκεί που το θαλασσινό νερό χαϊδεύει την άμμο και παίζουν ποδόσφαιρο. Η παραλία Lumley, μια μεγάλη λωρίδα άμμου κατά μήκος της δυτικής άκρης της πρωτεύουσας, έχει μετατραπεί ολόκληρη σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Για την ακρίβεια σε πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου. Κάθε τμήμα της.

Τα δοκάρια της εστίας είναι μερικά ξυλάκια ή μπουκάλια σόδας φυτεμένα στην άμμο. Οι τελικές γραμμές σχεδιάζονται στην παραλία και ο αγωνιστικός χώρος μικραίνει ή επεκτείνεται ανάλογα με την παλίρροια. Οι γυναίκες περπατούν ανάμεσα στους παίκτες πουλώντας μπανάνες, ανανά και ποτά. Οι πλανόδιοι διασκεδαστές μπερδεύονται με τους εξτρέμ και τα αδέσποτα σκυλιά. Κάτοικοι όλοι των ηλικιών στέκονται ανάμεσα στην άμμο - αγωνιστικό χώρο και τον δρόμο και τους χαζεύουν για ώρα.

Στη Σιέρα Λεόνε, οι φανατικοί του ποδοσφαίρου τείνουν να εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή στους οπαδούς της Άρσεναλ και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι γιορτή. Ειδικά αυτό. Η χώρα λαμβάνει μέρος στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 26 ολόκληρα χρόνια! Κι είναι μόλις η 3η της συμμετοχή.

Ίσως αυτό να εξηγεί πως στο πρώτο της παιχνίδι με αντίπαλο την κάτοχο του τροπαίου Αλγερία οι παίκτες της λύγισαν στο άκουσμα του εθνικού ύμνου, κι ο MVP της αναμέτρησης Μοχάμεντ Καμαρά που κράτησε ανέπαφη την εστία του ξέσπασε σε κλάματα. Το Copa Africa είναι διασκέδαση, χρώματα, ελευθερία. Είναι ευκαιρία για μεγάλες μαζώξεις. Για λαϊκό προσκύνημα στα πρόσωπα εκείνα που συνήθως χαρίζουν την λάμψη τους σε άλλες Ηπείρους.

Mood right now. Two days to go. This is what it means to represent your nation at the biggest tournament in Africa.



Sadio Mane understands the assignment and so do these Senegalese fans. Senegal reeek! #AFCON2021 pic.twitter.com/BSqSqP9a1d — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) January 7, 2022

«Με το Κόπα Άφρικα να επιστρέφει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, είναι για εμάς καταστροφή αυτή την στιγμή να χάνουμε τρεις ποδοσφαιριστές. Το άλλο γεγονός που είναι αληθές, είναι ότι δεν βοηθάει του Αφρικανούς ποδοσφαιριστές», δήλωσε έξαλλος ο Κλοπ.

Ίσως να άλλαζε γνώμη αν έβλεπε τα εκατοντάδες παιδικά χαμόγελα των μαθητών του Καμερούν που υποδέχθηκαν το πούλμαν της Αλγερίας έξω από το ξενοδοχείο και έκαναν... χαμό μόλις αντίκρισαν τον Ριγιάντ Μαχρέζ. Αν καταλάβαινε πως φούσκωσε το στήθος τους από χαρά όταν τους χαιρέτησε! Η' τις υπέροχες φωτογραφίες από την Freetown της Σιέρα Λεόνε. Ναι εκεί που όπως αναφέραμε πριν, ακόμα και η πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι ένας καθημερινός Γολγοθάς. Μα όλοι κλείδωσαν για λίγο έξω από την πραγματικότητά τους τα προβλήματα. Συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο μπροστά από μια γιγάντια οθόνη και παρακολούθησαν την ομάδα τους στο παιχνίδι κόντρα στην Αλγερία.

Scenes in Freetown as Sierra Leonean fans watch their team against Algeria this afternoon.



More than football! #AFCON2021



📷: @SchulzeKoch pic.twitter.com/rKOa5ggJP2 — Usher Komugisha (@UsherKomugisha) January 11, 2022

Μερικές ακόμα αποδείξεις ότι το ποδόσφαιρο έχει αυτή την σχεδόν μαγική ιδιότητα να καταργεί τα σύνορα. Να ταξιδεύει σε κάθε ήπειρο, σε κόσμους μακρινούς, διαφορετικούς και να αφήνει τους ανθρώπους να λένε ιστορίες. Εντός αγωνιστικών χώρων, μα κυρίως εκτός αυτών. Για την άνευ όρων αγάπη. Την πίστη και την προσήλωση.