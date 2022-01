Εκατοντάδες μαθητές του Καμερούν υποδέχθηκαν το πούλμαν της Αλγερίας έξω από το ξενοδοχείο και έκαναν... χαμό μόλις αντίκρισαν τον Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος και τους χαιρέτισε.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι η απόλυτη γιορτή του αφρικανικού ποδοσφαίρου και η μεγάλη ευκαιρία για το φίλαθλο κοινό της ηπείρου να παρακολουθήσει μαζεμένα τα «αστέρια» τους που λάμπουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Την τύχη έχουν φέτος οι κάτοικοι του Καμερούν, όπου ιδίως τα παιδιά και οι έφηβοι της χώρας βιώνουν τον «πυρετό» της μεγάλης διοργάνωσης και αδημονούν να αντικρίσουν από κοντά τα είδωλά τους.

Έτσι συνέβη και με τον Ριγιάντ Μαχρέζ, τον οποίο υποδέχθηκαν εκατοντάδες Καμερουνέζοι μαθητές την ώρα της άφιξης του πούλμαν της εθνικής Αλγερίας στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή. Και η αντίδρασή τους όταν κατέβηκε από το πούλμαν και τους χαιρέτισε, είναι ενδεικτική της «φρενίτιδας» που επικρατεί.

Μερίδα αστυνομικών προσπάθησαν να συγκρατήσουν το πλήθος των νεαρών, οι οποίοι έκαναν... χαμό στη θέα του Αλγερινού σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, ζώντας απερίσπαστοι το δικό τους όνειρο και τη χαρά που είδαν με τα μάτια τους έναν από τους ενεργούς παίκτες-θρύλους για το αφρικανικό ποδόσφαιρο.

These school kids in Cameroon were HYPED to see Riyad Mahrez



(via @ennaharonline)pic.twitter.com/0zYwvpgmnL