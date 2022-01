Ο Κελέσι Ιχεανάτσο με ένα εξαιρετικό γκολ έβαλε τη Νιγηρία μπροστά στο σκορ κόντρα στην Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Στο «ντέρμπι» του 4ου ομίλου του Copa Africa η Νιγηρία άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αίγυπτο χάρη στο εντυπωσιακό γκολ του Κελέσι Ιχεανάτσο. Ο Αρίμπο κέρδισε μια εναέρια μονομαχία στο όριο της μεγάλης περιοχής, ο επιθετικός της Λέστερ κοντρόλαρε με το στήθος, στη συνέχεια έπιασε ένα δυνατό σουτ στην κίνηση και «τίναξε» τα δίχτυα των Αιγυπτίων με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Θυμίζουμε πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι στη βασική σύνθεση των «Φαραώ», ενώ ο Χένρι Ονιεκούρου είναι στον πάγκο για τους «Αετούς».

GOAL! Kelechi Iheanacho!



He puts the Super Eagles in front.



Nigeria 🇳🇬 1-0 🇪🇬 Egyptpic.twitter.com/l50kCGcWlA