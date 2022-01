Σε πανηγυρικό κλίμα διεξήχθη στο γήπεδο «Omnisport Paul Biya» του Καμερούν η εντυπωσιακή τελετή έναρξης του Copa Africa.

Με ένα αν μη τι άλλο εντυπωσιακό σόου διεξήχθη η τελετή έναρξης του 33ου Copa Africa. Λίγο πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης με την αναμέτρηση της διοργανώτρια χώρας, Καμερούν με τη Μπουργκίνα Φάσο (9/1, 18:00) οι οικοδεσπότες ετοίμασαν μια φιέστα με πυροτεχνήματα, σημαίες και ένα γιγαντιαίο λιοντάρι στον αγωνιστικό χώρο!

🤩Beautiful scenes from the opening ceremony of #AFCON2021 in Cameroon 🇨🇲.



🔥🌍What An Exciting Festival of Africa’s Finest Talents!#CAN2021|#TeamCameroon pic.twitter.com/erKfBjS0KH