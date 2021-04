Η Παρί Σεν Ζερμέν υποτάχθηκε στην ανωτερότητα της Μάντσεστερ Σίτι στο 2ο ημίχρονο κι ο Κιλιάν Μπαπέ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να το αποτρέψει, μένοντας για πρώτη φορά στο απόλυτο μηδέν σε επίπεδο Champions League.

Ο Γάλλος σταρ τελείωσε το 90λεπτο χωρίς την παραμικρή τελική προσπάθεια, σημειώνοντας προσωπικό αρνητικό ρεκόρ στα 45 ματς που έχει δώσει στο Champions League και περιορίστηκε απλά σε ρόλο δημιουργού στο πρώτο ημίχρονο. Διότι στο δεύτερο ήταν απόλυτα εξουδετερωμένος και μάλιστα, ο Έντερσον τελείωσε το ματς με περισσότερες επαφές με τη μπάλα απ' ό,τι εκείνος!

0 - Tonight was the first time Kylian Mbappé completed 90 minutes in a UEFA Champions League match and failed to attempt a single shot. Subdued. #UCL

— OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2021