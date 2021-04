Ο Αζάρ πέρασε με αλλαγή στο παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στους «μπλε» στο «Αλφρέδο ντι Στέφανο» λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, όμως, το ματς ήδη είχε πάρει μια μορφή η οποία δεν διαφοροποιήθηκε στο υπόλοιπο κομμάτι, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το 90λεπτο στο 1-1.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Βέλγος αστέρας φυσικά μαζί με τον Κουρτουά, μόνο χαμόγελα είχε να μοιραστεί με τους πρώην συμπαίκτες του και καλούς του φίλους και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν προκαλούν νοσταλγία στους οπαδούς της Τσέλσι.

Chelsea fans, look away now pic.twitter.com/WtcsUA8jOb

— 433 (@433) April 27, 2021