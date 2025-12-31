Παρελθόν από τη Λίβερπουλ αποτελεί ο προπονητής των στατικών φάσεων, Άαρον Μπριγκς, ο οποίος πλήρωσε το μάρμαρο για τις κάκιστες επιδόσεις των Reds.

Δεδομένα η αντιμετώπιση των στατικών φάσεων αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της φετινής Λίβερπουλ. Οι Reds μοιάζουν ανήμποροι να βρουν αμυντική σταθερότητα απέναντι στις στημένες μπάλες και δεν είναι λίγες οι φορές που το έχουν πληρώσει τη φετινή σεζόν.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως η ομάδα από το Μέρσεϊσαϊντ έχει δεχθεί φέτος συνολικά 12 γκολ στο πρωτάθλημα από στατικές φάσεις (εξαιρουμένων των πέναλτι), επίδοση που αποτελεί τη χειρότερη σε ολόκληρο το πρωτάθλημα!

Η απόφαση της διοίκησης λοιπόν να αποδεσμεύσει τον προπονητή που είχε την ευθύνη, Άαρον Μπριγκς, μάλλον φαίνεται ως μονόδρομος. Μετά από 1,5 χρόνο συνεργασίας οι δυο πλευρές οδηγήθηκαν σε διαζύγιο, με το «Athletic» να προσθέτει πως το κενό του θα καλυφθεί εκ των ενόντων από το υπόλοιπο προπονητικό επιτελείο.

«Είναι απογοητευτικό το που βρισκόμαστε φέτος με δεδομένο πως πέρυσι, την ίδια εποχή, δεν είχαμε δεχτεί ούτε ένα γκολ από στατική φάση. Είναι αδύναμο να είμαστε μέσα στις τέσσερις-πέντε πρώτες ομάδες της βαθμολογίας χωρίς ισορροπία μεταξύ των γκολ που βάζουμε και αυτών που δεχόμαστε από στατικές φάσεις, πόσο μάλλον να πάρουμε το πρωτάθλημα» είχε τονίσει νωρίτερα μέσα στη σεζόν ο Άρνε Σλοτ, σε δηλώσεις που αποδείχθηκαν ενδεικτικές της λογικής που επικράτησε στους Reds με το μέλλον του Μπριγκς.

«Είμαστε η μοναδική ομάδα στο πρώτο μισό της βαθμολογίας που έχει αρνητικό συντελεστή στα γκολ από στατικές φάσεις και όχι μόνο αυτό αλλά έχουμε και συντελεστή -8 και παρόλα αυτά είμαστε στην 4η θέση» είχε συμπληρώσει.