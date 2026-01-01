Σλοτ: «Υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία, συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε»

Αισιόδοξος μετά από αρκετό καιρό εμφανίστηκε ο Άρνε Σλοτ στις δηλώσεις του πριν από τον αγώνα της Λίβερπουλ με την Λιντς.

Σήμερα (01/01) η Λίβερπουλ υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Λιντς στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Premier League, θέλοντας να ξεκινήσει το 2026 με νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την καθιερώσουν στην τετράδα της βαθμολογίας, θέσεις που οδηγούν στην League Phase του Champions League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη του αγώνα ο προπονητής των «reds», Άρνε Σλοτ εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξος για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, σημειώνοντας εκτός των άλλων πως η ομάδα του έχει εμφανίσει σημάδια βελτίωσης και συνεχίζει να ανεβαίνει αγωνιστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να υποτιμήσει τον αντίπαλο του.

«Έχουμε τέσσερις διαδοχικές νίκες και αυτό μας έχει δώσει σταθερότητα την ώρα που συνεχίζουμε για να βρούμε την καλύτερη φόρμα μας. Για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να πούμε το ίδιο και για την Λιντς που είναι αήττητη εδώ και πέντε ματς μετά από την ήττα της από την Μάντσεστερ Σίτι στις αρχές του Δεκεμβρίου»

«Σε αυτό το διάστημα, έφεραν ισοπαλία με εμάς ενώ νίκησαν την Τσέλσι και την Κρίσταλ Πάλας δείχνοντας πως είναι σε καλή κατάσταση. Με αυτό το γεγονός στο μυαλό μας, ξέρουμε πως θα πρέπει να έχουμε την ίδια νοοτροπία που εμφανίσαμε στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι μας απέναντι στην Γουλβς».

«Υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πέρυσι πετύχαμε με ένα γκρουπ παικτών που ήταν μαζί για πολύ καιρό, οπότε βγάζει νόημα το ότι χρειαζόμαστε μία περίοδο προσαρμογής από τη στιγμή που άλλαξε αυτή η κατάσταση», συμπλήρωσε ο Ολλανδος τεχνικός.

Ακόμη, αναφορικά με τους τραυματισμούς και τις απουσιές, ο προπονητής των πρωταθλήτων Αγγλλίας τόνισε πως: «Ξέραμε πως αυτό ήταν πιθανό να συμβεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν σε κάποιους παίκτες μας να επιστρέψουν στην πλήρη φόρμα τους και να είναι διαθέσιμοι όπως θα θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως ήρθε η στιγμή για να ανεβάσουμε στροφές».