Το SkySports και ο ρεπόρτερ του τηλεοπτικού κολοσσού, Κάβε Σόλεκολ, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και το θέμα που αφορά το Big-6 του αγγλικού ποδοσφαίρου, αναφέρουν πως ακόμα δεν ξεκίνησε, η ESL αρχίζει και αντιμετωπίζει τριγμούς στο εσωτερικό της!

«Ορισμένες ομάδες από αυτές που αποτελούν ιδρυτικά στελέχη της Λίγκας βιάζονται να ολοκληρωθεί το πρότζεκτ και άλλες αρχίζουν και κάνουν δεύτερες σκέψεις, αναφέροντας ότι “δεν υπογράψαμε για κάτι τέτοιο”»!

Ένας από τους λόγους που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή ως αιτία διαφωνιών ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των κλαμπ που ξεκίνησαν την ESL είναι η ανυπαρξία συγκεκριμένης επικοινωνιακής πολιτικής για ν' αντιμετωπιστεί το τσουνάμι των αντιδράσεων, ενώ δεν υπάρχει η παραμικρή στρατηγική για το συγκεκριμένο κομμάτι.

Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο παίκτες και προπονητές έμειναν απροστάτευτοι και δίχως την παραμικρή ενημέρωση για την ESL είναι ακόμα ένας λόγος για εντάσεις στην Λίγκα, ενώ, ακόμα και μέλη των διοικήσεων των ομάδων είχαν παντελή άγνοια για όσα θα ανακοινώνονταν την Κυριακή!

Strong differences of opinion emerging in private between breakaway clubs. Some of execs involved believe they're being hung out to dry & are beginning to get cold feet. They're nervous & disappointed about way it's been handled. One says: “This is not what we signed up for”

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) April 20, 2021