Μπάγερν - Λάτσιο 2-1: Με ρεκόρ «βασίλισσα» των προημιτελικών (vid)

Έτσι κι αλλιώς η νίκη (1-4) της είχε εξασφαλίσει την πρόκριση. Η νικήτρια της περσινής διοργάνωσης, Μπάγερν, έκαμψε και στο Μόναχο (2-1) την αντίσταση της Λάτσιο με τα γκολ των Λεβαντόβσκι και Τσούπο-Μοτίνγκ. Βρίσκεται στα προημιτελικά του Champions League και περιμένει την αντίπαλό της στην κλήρωση της Παρασκευής (19/3, 13:00).

Ο Μάνουελ Νόιερ δεν ξεπέρασε τη γρίπη που τον ταλαιπωρεί, ο Κίνγκσλεϊ Κομάν τις ενοχλήσεις και αμφότεροι έμειναν εκτός. Ο Αλεξάντερ Νίμπελ υπερασπίστηκε την εστία των Βαυαρών. Η Μπάγερν είχε από το πρώτο λεπτό την πρωτοβουλία των κινήσεων και ήλεγχε το ρυθμό. Στο τέταρτο λεπτό ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι γύρισε στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά, αλλά ο Ατσέρμπι απομάκρυνε πριν κάνει την προβολή ο Γκνάμπρι.

Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη κάθε φορά που δημιουργούσαν κάτι αξιόλογο, το άφηναν ημιτελές. Καθώς το πρώτο μισάωρο πέρασε χωρίς την κλασική ευκαιρία αρκούσε μία ανόητη κίνηση του Μουρίκι για να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ν' ανοίξει το σκορ. Ο επιθετικός της Λάτσιο αγκάλιασε τον Γκορέτσκα και τον γκρέμισε, ο διαιτητής σφύριξε το πέναλτι στο 31ο λεπτό.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι το εκτέλεσε και ήταν εύστοχος κόντρα στον πρώην συμπαίκτη του, Πέπε Ρέινα.

Αυτό ήταν το 13ο γκολ του Πολωνού με εκτέλεσε πέναλτι (13/13 εύστοχα). Μόνον οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν περισσότερα, 16 και 19 αντίστοιχα. Ήταν παράλληλα το 26ο του «Λέβα» σε νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης.

Το δεύτερο μέρος τελείωσε όπως και το πρώτο με τους γηπεδούχους να έχουν τον έλεγχο και τους φιλοξενούμενους απλά να περιμένουν. Στο 67ο λεπτό ο Λεβαντόβσκι έκανε το σουτ κεντρικά εκτός περιοχής, η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και ύστερα αναπαύτηκε στην αγκαλιά του Ρέινα.

Στο 71ο λεπτό ο Φλικ πέρασε τον Τσούπο-Μοτίνγκ κι αυτός βρήκε δίχτυα ύστερα από δύο λεπτά. Υποδέχτηκε την κάθετη του Αλάμπα και πλάσαρε ιδανικά προ του Ρέινα κάνοντας το 2-0.

Η Λάτσιο κατάφερε να μειώσει σε 2-1 στο 82ο λεπτό με τη συνεργασία των δύο αλλαγών του Σιμόνε Ιντζάκι. Ο Περέιρα εκτέλεσε το φάουλ και ο Παρόλο στο δεύτερο δοκάρι νίκησε τον Νίμπελ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Η Μπάγερν προκρίθηκε για 19η φορά στα προημιτελικά του Champions League, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στη διοργάνωση καταγράφοντας ένα ακόμη ιστορικό στατιστικό.

