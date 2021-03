Απελπίστηκε ο Αγουέρο με τους συμπαίκτες του: «Δεν μου έδιναν πάσες» (pic & vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι «σφράγισε» το εισιτήριο για τους «8» του Champions League, μιας και στο επαναληπτικό παιχνίδι επικράτησε ξανά της Γκλάντμπαχ με 2-0.

Ο Σέρχιο Αγουέρο, δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα αλλά πέρασε στον αγώνα στο 75'. Ωστόσο, στο διάστημα που αγωνίστηκε δεν κατάφερε να φανεί ιδιαίτερα, ενώ ακόμα και ο ίδιος παραδέχθηκε πως δεν πήρε καμία πάσα από τους συμπαίκτες του.

Μάλιστα, στην Αγγλία αναφέρουν πως ο Αργεντινός επιθετικός δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες στους Πολίτες και πως αυτό οφείλεται στις φήμες που κυκλοφορούν για την μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.

Reports from @SC_ESPN have stated that Sergio Aguero left the pitch tonight complaining: "They don't pass me the ball." pic.twitter.com/EEM4r9WP1F

