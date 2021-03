Ρεκόρ συνέχειας από το εκκολαπτόμενο δίδυμο των σούπερ σταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μετά τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τη σκυτάλη πήρε ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπαρτσελόνα με εύστοχο πέναλτι, έπειτα από το μαρκάρισμα του Λενγκλέ στον Ικάρντι.

Έτσι, ο Γάλλος στράικερ έγραψε ιστορία, αφού έφτασε τα 25 γκολ στο Champions League και ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι ως ο νεότερος που το καταφέρνει, σε ηλικία μόλις 22 ετών και 80 ημερών.

22y 80d – Aged 22 years and 80 days, Kylian Mbappé has become the youngest player in UEFA Champions League history to reach 25 goals in the competition, taking the mantle from Lionel Messi (22y 286d). Idolise. pic.twitter.com/bPetOpNyri

— OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021