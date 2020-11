Σιμεόνε για Μαραντόνα: «Ο Μαραντόνα είναι το ποδόσφαιρο» (pic)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε που υπήρξε συμπαίκτης του Μαραντόνα σε Εθνική Αργεντινής και Σεβίλλη ήταν συγκλονισμένος από τον χαμό του Θεού του ποδοσφαίρου. Ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης δεν θα μπορούσε μετά το ματς με την Λοκομοτίβ για το Champions League να μην αναφερθεί στον θάνατο του καλού του φίλου αναφέροντας τα εξής: «Ένας θρύλος έφυγε από κοντά μας. Η γενιά μου μεγάλωσε με τον Μαραντόνα, ήταν αυτός που μας οδήγησε στο ποδόσφαιρο. Ο Μαραντόνα είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν και θα είναι ο κορυφαίος. Πάντα με φρόντιζε, όταν ήμασταν στην Σεβίλλη»..

Diego Simeone was visibly upset at the news of Diego Maradona's passing before Atletico Madrid's Champions League game tonight.

At opposite ends of their careers, they spent seven years together as Argentina teammates pic.twitter.com/YJyyGAMUKE

