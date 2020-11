Ο Κάιπερς κατσαδιάζει τον Μέσι: «Δείξε μου σεβασμό, πάντα κάνεις το ίδιο!» (vid)

Πολλές και ενδιαφέρουσες εικόνες αναμένεται να μας προσφέρει το ντοκιμαντέρ της UEFA για τους διαιτητές με τίτλο «Man in the Middle» (Ο Άνθρωπος στην Μέση). Το τρέιλερ, άλλωστε, αρχίζει με στιχομυθία του Ολλανδού Μπιόρν Κάιπερς με τον Λιονέλ Μέσι, στον πρώτο ημιτελικό του Champions League 2018-19 μεταξύ Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ.

«Μέσι! Πάμε! Βιάσου, δείξε μου σεβασμό. Το κάνεις πάντα. Πάμε!» φωνάζει ο Κάιπερς στον Μέσι, θεωρώντας ότι χάνει χρόνο επίτηδες. Το ίδιο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει και την στιγμή όπου ο Τσουνέιτ Τσακίρ, μέσω του VAR, ακυρώνει το γκολ του Σέρχιο Αγουέρο που θα έδινε την πρόκριση στην Μάντσεστερ Σίτι εις βάρος της Τότεναμ, στα προημιτελικά.

Χάρη στο ντοκιμαντέρ, έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τις οδηγίες που έλαβε ο Τούρκος διαιτητής για να πάρει την (καθοριστική) απόφαση να μην μετρήσει το γκολ του Αργεντινού επιθετικού των Πολιτών.

Behind-the-scenes insight into one of the toughest jobs in football. What does it take to be a #UCL referee?

A new four-part https://t.co/GIcOPy5PcX series tracking the lives of Europe's top officials, starting next week.

