«Τρελάθηκε» ο Χέντερσον με την... άρρωστη ασίστ του Μανέ στον Ντιόγκο Ζότα (vid)

Ο τρόπος με τον οποίο παρακινεί τους υπόλοιπους, οι οδηγίες και οι συστάσεις που δίνει είναι πραγματικά αξιολάτρευτες. Σε κάθε παιχνίδι που δίνει προσπαθεί να εμψυχώσει τους συμπαίκτες τους και να τους κάνει να δώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Στο παιχνίδι με την Αταλάντα, η Λίβερπουλ έφυγε με το διπλό επικρατώντας με 5-0. Μπορεί το όνομά του να μην γράφτηκε στον πίνακα των σκόρερ, ωστόσο ήταν από τους πολυτιμότερους της αναμέτρησης.

Λόγω του ότι οπαδοί στις εξέδρες δεν υπάρχουν, γίνεται πιο εύκολο στους τηλεθεατές να ακούνε τι ακριβώς λένε οι πρωταγωνιστές του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο. Ετσι και στο Μπέργκαμο, μπορούσε κανείς να ακούσει τις φωνές, τις οδηγίες και τα «μπράβο» του Χέντερσον προς τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Χαρακτηριστική είναι η φάση του 3-0 της Λίβερπουλ. Οταν ο Μανέ με καταπληκτική πάσα έβγαλε τον Ντιόγκο Ζότα σε τετ-α-τετ για να ολοκληρώσει ο Πορτογάλος το χατ-τρικ. Ο Χέντερσον έμεινε άναυδος από την πάσα του Σενεγαλέζου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ω.. τι πάσα, τι πάσα».

Leadership. Experience. Passion.

Listen in with @JHenderson during our recent #UCL victory... pic.twitter.com/iTHkiZDLQZ

