Ο Οζίλ δεν ξεχνάει την Ρεάλ και αποθέωσε Ράμος και Μπενζεμά (pics)

Εχουν περάσει περίπου επτά χρόνια από τότε που ο Γερμανός μεσοεπιθετικός άφησε την Μαδρίτη για να μετακομίσει στο Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Ρεάλ παραμένει στην καρδιά του, εκφράζοντας την υποστήριξή του στους «μερένγκες» μετά τη νίκη κόντρα στους «νερατζούρι».

Την τιμητική τους είχαν οι Καρίμ Μπενζεμά και Σέρχιο Ράμος, καθώς ο Μεσούτ Οζίλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, για τους πρώην συμπαίκτες του.

«Δεν σταματάει να σκοράρει», έγραψε λίγα λεπτά μετά το γκολ του Μπενζεμά ενώ στο τέλος της αναμέτρησης αποθέωσε και τον Ισπανό στόπερ των Μαδριλένων: «Πραγματικά πολύ δυνατή εμφάνιση από την Ίντερ μέχρι στιγμής, αλλά ο Ράμος (ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο σκόραρε 100 γκολ για την Ρεάλ) και ο αδερφός μου Μπενζεμά σκοράρουν (όπως πάντα)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Really strong performance from Inter so far, but @SergioRamos (simply the world's best defending striker - goals for Real ) & my boy Benzi @benzema are scoring (as always ) #UCL @ChampionsLeague

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 3, 2020