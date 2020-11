Η Γκλάντμπαχ πανηγύρισε μέσω Football Manager την «εξάρα» επί της Σαχτάρ (pic)

Η Γκλάντμπαχ πραγματοποίησε το καλύτερο ευρωπαϊκό ημίχρονό τους στον 21ο αιώνα και διέλυσαν με το απίστευτο 0-6 τη Σαχτάρ στο Κίεβο.

Οπως ήταν αναμενόμενο, οι πανηγυρισμοί ήταν έντονοι μετά το τέλος της αναμέτρησης και ιδιαίτερα στα social media, καθώς εκεί οι άνθρωποι της Γκλάντμπαχ, χρησιμοποίησαν το... Football Manager για να δώσουν τα εύσημα στον προπονητή, Μάρκο Ρόζε.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της γερμανικής ομάδας χρησιμοποίησε τον πίνακα του Football Manager για να γνωστοποιήσει με αυτόν τον τρόπο το πόσο ενθουσιασμένη είναι με τη νίκη της ομάδας με 6-0 επί της Σαχτάρ, για το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και για το χατ-τρικ του Πλεά.

You love to see it #DieFohlen #UCL #SHKBMG 0-6 pic.twitter.com/zYt97TmTBJ

— Gladbach (@borussia_en) November 3, 2020