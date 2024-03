Kicker: «Βέρντερ, Γκλάντμπαχ και ελληνικές ομάδες ενδιαφέρονται για Τζόλη»

Σύμφωνα με το «Kicker» η Βέρντερ Βρέμης, η Γκλάντμπαχ και ομάδες της Stoiximan Superleague ενδιαφέρονται για την περίπτωση του διεθνή Έλληνα επιθετικού, Χρήστου Τζόλη.

O Χρήστος Τζόλης κάνει θραύση στη Γερμανία και ο δανεισμός του από τη Νόριτς στη Φορτούνα Ντίσελντορφ φαίνεται πως ήταν το ιδανικό για το restart της καριέρας του. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός έχει 17 γκολ και οκτώ ασίστ σε 27 εμφανίσεις μέσα στη σεζόν και με «διαβατήριο» τις εμφανίσεις του κέρδισε το εισιτήριο της επιστροφής του στην Εθνική ανδρών μετά από 1,5 χρόνο.

Την Τετάρτη (21/3) το «sport.de» έγραψε για ενδιαφέρον της Βέρντερ Βρέμης και της Ουνιόν Βερολίνοu για τον 22χρονο εξτρέμ και από την πλευρά του το «Kicker» με δικό του δημοσίευμα έγραψε συνέδεσε τον Τζόλη τόσο με τη Βέρντερ όσο και με την Γκλάντμπαχ. Οι Γερμανοί μάλιστα έκαναν και αναφορά σε ενδιαφέρον τουλάχιστον δυο ελληνικών ομάδων που θέλουν να επαναπατρίσουν τον διεθνή winger.

Überflieger Tzolis stürmt Richtung Bundesliga - und vorher zur EM?



Christos Tzolis (22) ist seit Monaten das Maß aller Dinge in der Offensive von Fortuna Düsseldorf. Der Aufstiegsaspirant plant, den Griechen per Kaufoption fest an sich zu binden, doch T… https://t.co/PbGoOW7GAU