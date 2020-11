Ναι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε και στον Κώστα Φορτούνη στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό. «Δυστυχώς δεν είδα τον Φορτούνη που είναι ποιοτικός ποδοσφαιριστής», είπε ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι. Ομως ο Πεπ δεν αναφέρθηκε μόνο στον Ελληνα μεσοεπιθετικό.

Αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους «ερυθρόλευκους», χαρακτηρίζοντας τους «κορυφαία ομάδα που παίζει πάντα για τη νίκη», στάθηκε στον Ελ Αραμπί, θυμήθηκε τον Χολέμπας και φυσικά μίλησε και για τον Βαλμπουενά.

«Νομίζω είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο τι είναι πραγματικά ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο μέρος δεν μπορούσαμε να το δούμε, γιατί ήμασταν εκπληκτικοί, απίθανοι. Σε τέτοιες περιστάσεις όμως πρέπει να είσαι πιο αποτελεσματικός.

Πρέπει να τελειώνεις τις φάσεις και να βάζεις περισσότερα γκολ. Εμείς δεν το κάναμε κι αυτό ήταν το πρόβλημά μας στο πρώτο ημίχρονο.

Όταν προηγείσαι μόνο με 1-0 όλα μπορούν να συμβούν, ήταν και μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός στο ματς στην Ελλάδα», είπε αρχικά ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Πεπ φυσικά δεν σταμάτησε εκεί την ανάλυσή του για το ματς με τον Ολυμπιακό. «Είμαστε σε τέλεια κατάσταση, σε 3 ματς έχουμε πάρει 9 βαθμούς και θέλουμε ακόμη μία νίκη για να πανηγυρίσουμε μαθηματικά την πρόκριση.

Αυτή τη νίκη θα την αναζητήσουμε στην Αθήνα. Δεν λέω πως φοβηθήκαμε, αλλά ήμασταν τυχεροί που κάναμε τη δουλειά μας γιατί απείλησαν με τον Βαλμπουενά και τους μέσους τους. Είχαν πολυπρόσωπο κέντρο και πολύ καλή ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν εξαιρετικοί».

Στην συνέχεια ο Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε στον Ραφίνια τον οποίο είχε παίκτη στην Μπάγερν Μονάχου.

«Ο Ραφίνια είναι εξαιρετικός παίκτης, τον γνωρίζω πολύ καλά. Περάσαμε μαζί τρία χρόνια και έχω υπέροχες αναμνήσεις.Είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που γνωρίζω. Λατρεύω το γεγονός ότι σε ηλικία 35 ετών μπορεί να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Το να τον ελέγξεις δεν είναι καθόλου εύκολο και τα πήγε περίφημα σήμερα».

Ο Πεπ ολοκλήρωσε την... κριτική του και στάθηκε σε άλλους τρεις παίκτες του Ολυμπιακού.

«Φυσικά ο Ολυμπιακός είναι μια κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, παίζουν για τη νίκη και το κάνουν καλά. Οι κεντρικοί αμυντικοί είναι εξαιρετικοί. Τον Χολέμπας τον γνωρίζω από όταν αγωνιζόταν στη Γουότφορντ. Ο Ελ Αραμπί είναι ένας εκπληκτικός στράικερ, ο Βαλμπουενά είναι πολύ καλός ανάμεσα στις γραμμές. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα με πολύ γρήγορους παίκτες στην επίθεση».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του στο BT Sport. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε στο δεύτερο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός απείλησε και στη συνέχεια στάθηκε στο μεγάλο ματς με την Λίβερπουλ.

«Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και περισσότερα γκολ γιατί είχαμε προετοιμαστεί καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε για κάποιες στιγμές αλλά όταν πετύχαμε το δεύτερο γκολ, τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός είχε 1-2 καλές στιγμές και εμείς από τη στιγμή που δεν είχαμε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά πάντως ήταν μία συμπαγής εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Το σκορ ήταν καλό, έχουμε τρεις νίκες σε τρία ματς, εννέα βαθμούς και χρειαζόμαστε έναν με τρεις πόντους ακόμα για να προκριθούμε», είπε για να αναφερθεί στον σημαντικό αγώνα της Premier League.

«Άκουσα το μετεωρολογικο δελτίο και είδα πως οι επόμενες τρεις ημέρες θα είναι ηλιόλουστες στο Μάντσεστερ. Αυτό είναι σπάνιο! Έχουμε τρεις ημέρες να ξεκουραστούμε με ηλιοθεραπεία και μετά έχουμε την Παρασκευή και το Σάββατο να προετοιμαστούμε για το ματς με την Λίβερπουλ».

