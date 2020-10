Γιουβέντους-Μπαρτσελόνα 0-2: Η πρώτη αγκαλιά του Μέσι με τον Κούμαν (pics)

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της Μπαρτσελόνα ο Ρόναλντ Κούμαν και με δεδομένες τις τάσεις φυγής του Λιονέλ Μέσι, η σχέση των δύο ανδρών δεν έδειξαν να βρίσκονται και στο καλύτερο σημείο. Σήμερα ωστόσο και μετά την επικράτηση με 2-0 επί της Γιουβέντους στο Τορίνο για την 2η αγωνιστική του Champions League και ενώ είχε προηγηθεί και η παραίτηση του Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου, είχαμε και την πρώτη αγκαλιά των δυο ανδρών, μια αγκαλιά στην οποία οι περισσότεροι ασχολήθηκαν περισσότερο και από τη νίκη των Ισπανών.

Images: Koeman and Messi after the game. pic.twitter.com/jU8QOkm91f

— barcacentre (@barcacentre) October 28, 2020