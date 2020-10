Ο Καρίμ Μπενζεμά σκόραρε στο 87' κι άνοιξε το δρόμο για να γλιτώσει η Ρεάλ Μαδρίτης τη συντριβή στη Γερμανία, με τον Καζεμίρο να δίνει το βαθμό στο τέλος.

Η Γκλάντμπαχ έγινε το 30ό θύμα του Γάλλου επιθετικού κι έτσι μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ.

Συγκεκριμένα, μόνο αυτός και οι Μέσι, Ραούλ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν σκοράρει κόντρα σε τουλάχιστον 30 διαφορετικές ομάδες.

30 - Borussia Mönchengladbach are the 30th different opponent Karim Benzema has scored against in the Champions League, making him the fourth player to score against 30+ different sides, along with Lionel Messi, Raúl and Cristiano Ronaldo. Collection. pic.twitter.com/wYCW4XVEKI

