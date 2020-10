Ο νεαρός φορ των «κόκκινων διαβόλων» λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης... ξέρανε την Παρί με μία διαγώνια βολίδα κι έτσι έδωσε τους τρεις βαθμούς στη Γιουνάιτεντ. Πριν από ενάμιση χρόνο ο Ράσφορντ είχε βρει δίχτυα ξανά δίχτυα κόντρα στους Παριζιάνους, στο 94΄ γράφοντας το 3-2 στην φάση των «16» υπογράφοντας τη μεγάλη ανατροπή των «μπέμπηδων», που είχαν ηττηθεί στην Αγγλία από την γαλλική ομάδα.

Πάντως, ο Ρίο Φέρντιναντ, από την πλευρά του έμεινε άναυδος από την τρομερή ενέργεια του επιθετικού της Γιουνάιτεντ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το έκανε ξανά στο Παρίσι, αγαπάει το Παρίσι, τι απίθανο γκολ...».

