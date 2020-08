Champions League: Εννέα της Μπάγερν, απών ο Κριστιάνο από την κορυφαία 23άδα! (pic)

Η Μπάγερν Μονάχου κυριαρχεί στην κορυφαία 23άδα που ανακοίνωσε η τεχνική επιτροπή της UEFA, η οποία συμπεριέλαβε εννέα ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Προκαλεί εντύπωση η απουσία του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών Κριστιάνο Ρονάλντο, από μια 23άδα που περιλαμβάνει ακόμα τρεις παίκτες της φιναλίστ Παρί Σεν Ζερμέν, τρεις της Λειψίας, δύο της Μάντσεστερ Σίτι, δύο της Λυών και από έναν των Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Αταλάντα και Μπαρτσελόνα. Ναι, για τον Λιονέλ Μέσι πρόκειται.

Η κορυφαία 23άδα του Champions League

Τερματοφύλακες: Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου), Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Λοπές (Λυών)

Αμυντικοί: Ντέιβις (Μπάγερν Μονάχου), Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ουπαμεκανό (Λειψία), Ανχελίνιο (Λειψία), Αλάμπα (Μπάγερν Μονάχου)

Μέσοι: Τιάγκο Αλκάνταρα (Μπάγερν Μονάχου), Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Αουάρ (Λυών), Γκορέτσκα (Μπάγερν Μονάχου), Σάμπιτσερ (Λειψία), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκόμες (Αταλάντα), Μίλερ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Γκνάμπρι (Μπάγερν Μονάχου), Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου), Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν), Μέσι (Μπαρτσελόνα), Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι)

The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season

Who would be the first name on your teamsheet?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020