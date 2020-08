Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν: Έκλεψε την παράσταση ο επόπτης του τελικού! (vid)

Ο επόπτης, έκανε ολόκληρο... σόου στο σπουδαιότερο παιχνίδι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο συλλόγων και φρόντισε εξ αρχής να τραβήξει το ενδιαφέρον...

Μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο δεν κατάφερε ν' αντισταθεί στη λάμψη του τροπαίου του Champions League και το ακούμπησε ελαφρά, μπροστά στην κάμερα που μετέδιδε την εικόνα σε όλο τον κόσμο.

Αργότερα, τη στιγμή της ανάκρουσης του ύμνου της διοργάνωσης, έβαλε το χέρι στο στέρνο και το... ζούσε με όλη την ψυχή του!

Πηγαίνοντας να πάρει το μετάλλιό του κρατούσε μια μικρή φωτογραφία του πατέρα του που «έφυγε» νικημένος από τον κορονοϊό πριν από λίγο καιρό, ενώ, αμέσως φίλησε το μετάλλιο μόλις το κρέμασε στον λαιμό του...

Quality that The linesman’s national anthem is the champions league anthem #PSGBayern pic.twitter.com/KHJIUjqYXT — LondonRam (@RamAbrazil1970) August 23, 2020

Man of the Match officially awarded to the lino for kissing his medal. #UCLfinal #CelebrityRefs (via @gigHaWatt)pic.twitter.com/R3v83VGkMC — Celebrity Refs (@CelebrityRefs) August 23, 2020