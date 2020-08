Μπάγερν Μονάχου: Χωρίς γκολ στο ημίχρονο σε όλους τους τελικούς του 21ου αιώνα (pic)

Ακόμη και η σαρωτική Μπάγερν στο Final-8 και το φετινό Champions League γενικότερα, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την παράδοση των Βαυαρών την τελευταία εικοσαετία σε τελικούς Champions League.

Η ομάδα του Φλικ είχε ευκαιρίες και δοκάρι με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά πήγε ξανά στα αποδυτήρια χωρίς να έχει σκοράρει απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (0-0) και αύξησε το σερί της σε πέντε τελικούς που σημειώνει κάτι αντίστοιχο.

Τόσο απέναντι στη Βαλένθια και την Ίντερ (0-1), όσο και στους πιο πρόσφατους τελικούς με Τσέλσι και Ντόρτμουντ (0-0), οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν βρήκαν στόχο στα 45', ενώ παράλληλα ήταν η πρώτη φορά φέτος που έμειναν «άσφαιροι» σε πρώτο ημίχρονο στα 14 ματς που έχουν δώσει μετά το restart.

HT: Bayern 0-1 Valencia

HT: Bayern 0-1 Inter

HT: Bayern 0-0 Chelsea

HT: Bayern 0-0 Dortmund

HT: Bayern 0-0 PSG

