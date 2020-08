Ανρί: «Νεϊμάρ, Μπαπέ, τώρα είναι η ώρα, πάρτε το για το γαλλικό ποδόσφαιρο» (pic)

Το γαλλικό ποδόσφαιρο έχει πανηγυρίσει μόλις μια φορά την κατάκτηση του Champions League και, αυτή, το 1993 με την Μαρσέιγ, πριν δηλαδή από 27 χρόνια. Η Παρί Σεν Ζερμέν φιλοδοξεί να γίνει η δεύτερη, στον τελικό με την Μπάγερν Μονάχου (23/08, 22:00, LIVE στο gazzetta.gr).

Ο Τιερί Ανρί, ένας από τους κορυφαίους Γάλλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και πρωταθλητής Ευρώπης με την Μπαρτσελόνα το 2009, έστειλε μήνυμα στους Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ μέσω του προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ώρα είναι τώρα, παιδιά. Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ, φέρτε το πίσω για το γαλλικό ποδόσφαιρο» ανέφερε ο «Τιτί», στέλνοντας τις ευχές του στα αστέρια της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

The time is now guys. Bring it back for French football. @neymarjr @KMbappe pic.twitter.com/pIBhYyDols

