Κάραγκερ: «Στο ημίχρονο του τελικού θα γελούσαν μαζί μας, έπινα για τέσσερις μέρες»! (vid)

Ο παλαίμαχος αμυντικός των «κόκκινων», ήταν βασικότατο και σημαντικότατο στέλεχος της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ που έκανε απίθανη ανατροπή κόντρα στη Μίλαν σαν σήμερα, 24 Μαΐου, το 2005, ισοφαρίζοντας το 3-0 του πρώτου μέρους στο τελικό 3-3 και κατακτώντας το τρόπαιο στα πέναλτι.

Μιλώντας για εκείνη τη βραδιά που έμεινε στην ιστορία, ο Κάραγκερ είχε να πει:

«Ο κόσμος είτε γελούσε μαζί μας είτε έλεγε “αυτή είναι η Λίβερπουλ”... Πιστεύω ότι κανείς δεν σκεφτόταν ότι θα μπορούσαμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι και να νικήσουμε. Πολλοί από εμάς δεν πιστεύαμε καν ότι θα παίζαμε σε τελικό Champions League και από το ξεκίνημα μας έκαναν πλάκα ακόμα και για τα βασικά πράγματα... Ήταν περισσότερο προσπάθεια να σωθεί η υπόληψή μας και να έχουμε καθαρό μέτωπο μετά το 3-0...

Στο 3-1 είχαμε ελπίδα και στο 3-2 κάτι μας έλεγε μαζί με την στήριξη του κόσμου και την ψυχολογία μας στο γήπεδο, πως κάτι θα συνέβαινε και θα καταφέρναμε να ισοφαρίσουμε. Το αισθανόμουν αυτό... Ήταν όπως όταν παίζαμε μπάλα μικροί δίχως τακτικές και συστήματα και παρασυρόμασταν από τα γκολ, έτσι και τότε απλά είπαμε “ωραία πάμε πάλι για το επόμενο”. Μετά το 3-3 άλλαξε αυτό γιατί πλέον είχαμε κάτι να κρατήσουμε, να υπερασπιστούμε.

Η Μίλαν έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχω δει σε ευρωπαϊκό τελικό εκτός από εκείνα τα έξι λεπτά όπου έγινε ένα θαύμα... Δεν είχαμε άλλη ενέργεια μετά το 3-3 και θέλαμε απλά να πάμε στα πέναλτι.

Εκεί ο Ντούντεκ έκανε ό,τι μπορούσε, έβγαινε από την εστία του, ακουμπούσε τη μπάλα, έκανε τις κινήσεις του Γκρόμπελαρ που κουνούσε τα πόδια του. Έπρεπε να το κάνει γιατί δεν θα ξαναβρισκόταν σε αυτή τη θέση οπότε με αυτό το σκεπτικό απλά κάνεις ό,τι μπορείς για να μη σκοράρει ο αντίπαλος.

Όταν έπιασε το τελευταίο πέναλτι το συναίσθημα ήταν πως έφτασες σε αυτό που ονειρεύεσαι και στοχεύεις από μικρό παιδί στο ανώτερο επίπεδο ποδοσφαίρου συλλόγων.

Το ματς ήταν Τετάρτη και έπινα μέχρι το βράδυ της Κυριακής!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 1999 θα μας κέρδιζε γιατί τότε ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ενώ εμείς ήμασταν απλά το θαύμα το 2005».

