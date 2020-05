Κοντράστ που δεν περιγράφεται με λέξεις. Μια εκκωφαντική σιωπή και το απόλυτο ξέσπασμα από 11 παίκτες με την πρασινωπή φανέλα που τρέχουν χωρίς κατεύθυνση, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν έδειχναν πως θα λύγιζαν. Αντ’ αυτού, ήταν οι αντίπαλοι που με το τελευταίο σφύριγμα έπεσαν στα γόνατα, αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συμβεί μόλις.

Σαν σήμερα το 2019, Άγιαξ και Τότεναμ μετέτρεψαν το Champions League στην καλύτερη εκδοχή που είδαμε ποτέ. Μία ημέρα μετά την ασύλληπτη εποποιία της Λίβερπουλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα, που επέστρεψε από την «κόλαση» του 0-3 του πρώτου αγώνα, οι Σπερς πέτυχαν την απόλυτη ανατροπή μέσα σε ένα ημίχρονο.

2-0 μετά τα πρώτα 45’ για τα τρομερά «μωρά» του Αίαντα, συν το προβάδισμα μέσα στο Λονδίνο με 1-0, έμοιαζαν απροσπέλαστη συγκυρία για την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Ωστόσο, ο Λούκας Μόουρα ντύθηκε από μηχανής θεός και πέτυχε το αδιανόητο. Χατ-τρικ, με το τελευταίο «χτύπημα» στις καθυστερήσεις, σταματώντας τον χρόνο για το υπέροχο σύνολο του Έρικ Τεν Χάαχ και τους φιλάθλους των γηπεδούχων, που έμειναν να κοιτούν αποσβολωμένοι την Τότεναμ να πανηγυρίζει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Θυμηθείτε τι δραματική ποδοσφαιρική βραδιά ζήσαμε στις 8 Μαΐου του 2019:

#OTD last year, Spurs produced THAT dramatic comeback to reach the final..

Ajax 2-0 Tottenham (Agg 0-3)

Ajax 2-3 Tottenham (Agg 3-3*)#UCL #OnThisDay | @SpursOfficial pic.twitter.com/PAZsnAsjn0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 8, 2020