bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στην ePremier League. |21+

Κανείς δεν είχε πιστέψει πως μετά την ήττα των «Reds» στο «Καμπ Νόου» με 3-0, η Μπαρτσελόνα θα ήταν η ομάδα η οποία θα βρισκόταν εκτός τελικού του Champions League. Ωστόσο, δεν είχαν υπολογίσει στη Λίβερπουλ, η οποία κατάφερε να πετύχει το θαύμα, το μοναδικό, το ασύλληπτο.

Σε ένα ματς το οποίο έκρυβε εκπλήξεις καθώς το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ όχι μόνο νίκησε τους «μπλαουγκράνα» αλλά την ισοπέδωσε με 4-0, παίρνοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του θεσμού.

Ολα ξεκίνησαν στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν μετά το λάθος του Ζόρντι Άλμ​πα ο Οριγκί στην επαναφορά έστειλε την μπάλα στο πλεκτό για το 1-0. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου και πολλοί πίστευαν πως η Λίβερπουλ δεν είχε τις δυνάμεις για να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ (3-0) του πρώτου αγώνα.

Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε στροφές και στο 54' ο Βαϊνάλντουμ με κοντινό πλασέ νίκησε τον Τερ Στέγκεν και διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Δύο λεπτά αργότερα η Λίβερπουλ βρήκε για τρίτη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Ολλανδός ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 46', πέτυχε δεύτερο προσωπικό τέρμα στο ματς και παράλληλα το τρίτο για τους «Reds» δίνοντας ελπίδες στην ομάδα του για την πρόκριση.

Το αποτελειωτικό χτύπημα για τη Μπαρτσελόνα ήρθε δέκα λεπτά πριν το φινάλε. Μετά από μία πανέξυπνη συρτή εκτέλεση κόρνερ, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ βρήκε μόνο του τον Ορίγκι που σημάδεψε το απέναντι πλαϊνό δίχτυ για να υπογράψει την μεγαλύτερη ανατροπή στην ευρωπαϊκή ιστορία της Λίβερπουλ.

#OnThisDay last year... a performance we'll never forget

Start your day with EVERY angle of Divock's iconic strike pic.twitter.com/S2VAGgzoxz

— Liverpool FC (at ) (@LFC) May 7, 2020