Ο κόσμος στις εξέδρες με τα κασκόλ ψηλά, φώναζε όλο και πιο δυνατά το όνομα της ομάδας και τη στήριξε με πάθος αψηφόντας την κατάσταση με τον κοροναϊό και τις συστάσεις να μην υπάρχει τόσο κοντινή απόσταση του ενός με τον άλλον.

Στον αγωνιστικό χώρο, μια ομάδα με ορμή, με επιβολή έναντι της περσινής φιναλίστ του Champions League, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης για τη δικαία πρόκριση και έκανε τον Ζοσέ Μουρίνιο να σκύψει το κεφάλι από την απογοήτευση του αποκλεισμού.

Η Λειψία βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τον Νάγκελσμαν να δηλώνει ότι πρόκειται «για τεράστιο επίτευγμα στην ιστορία του συλλόγου, τη δική του καριέρα στην προπονητική αλλά και την καριέρα των νεαρών παικτών που έχουμε στο ρόστερ».

Ο Νάγκελσμαν είναι το αστέρι των πάγκων

Από το βράδυ της Τρίτης είναι ο νεότερος προπονητής που έχει προκριθεί από φάση νοκ-άουτ του Champions League με το επίτευγμά του απέναντι στην Τότεναμ. Το πέτυχε σε ηλικία μόλις 32 ετών και 231 ημερών. Κι όμως γι' αυτό τον τόσο νεαρό προπονητή που θα μπορούσε οποιοσδήποτε να σκεφτεί πως το πιθανότερο σενάριο θα ήταν να είναι ακόμα ποδοσφαιριστής σε αυτό το στάδιο της ζωής του, δεν είναι τυχαία η επιτυχία στην προπονητική. Έχοντας μπει στο... χορό από τα 28 του, όταν κατάλαβε ότι έπρεπε να βγάλει τα εξάταπα λόγω σοβαρού τραυματισμού και έχοντας αναγκαστεί να πήξει πολύ περισσότερο το μυαλό του από μικρή ηλικία όταν έχασε τον πατέρα του, έμαθε ν' αναλύει. Έμαθε να διαβάζει, να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα, να εφευρίσκει αποτελεσματικές τακτικές και όταν όλα αυτά εφαρμόζονταν στο χορτάρι, τα πάντα ήταν καλύτερα.

"It's a great moment for the history of the club. It's a great moment for me as a manager and a great moment for my young team."

Julian Nagelsmann lauds praise for his fearless Leipzig side as they reach the Champions League quarter-finals for the first time...

