ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • UEFA CHAMPIONS LEAGUE
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • BASKETBOL SUPER LIGI
  • CEV CUP
  • CLUB FRIENDLY
  • UEFA EUROPA LEAGUE
  • CHALLENGE CUP
ΑρχικήΠοδόσφαιροChampions League
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Ισοφάριση 1-1 με κεφαλιά Ζέσους (vid)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Ισοφάριση 1-1 με κεφαλιά Ζέσους (vid)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Ισοφάριση 1-1 με κεφαλιά Ζέσους (vid)

Αν και διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ η Ρεάλ, ο Γκάμπριελ Ζέσους με κεφαλιά ισοφάρισε 1-1 για τη Σίτι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Οι παίκτες της Ρεάλ διαμαρτυρήθηκαν για σπρώξιμο του Γκάμπριελ Ζέσους στον Σέρχιο Ράμος, αλλά το VAR έδειξε γκολ και με την κεφαλιά του Βραζιλιάνου φορ η Σίτι ισοφάρισε 1-1 τη Ρεάλ.

 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Λυών – Γιουβέντους: Απογοητευτική εκτέλεση Ρονάλντο και 0 στα 38 φάουλ (vid)

Ποδόσφαιρο

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το 4-3-3 του Μαρτίνς και δύο υποψηφιότητες για τα άκρα

Ποδόσφαιρο

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Το 1-0 με πλασέ του Ισκο (vid)

Ποδόσφαιρο

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Με... κέφια ο Μαρτίνς στην προπόνηση κάνοντας επίδειξη των δυνατοτήτων του (vid)

Ποδόσφαιρο

Λυών – Γιουβέντους: Στα αίματα το κεφάλι του Ντε Λιχτ (pic & vid)

Ποδόσφαιρο

ΠΑΟΚ: Ετσι την… πάτησε ο Ζαμπά

Best of internet