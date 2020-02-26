Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι: Ισοφάριση 1-1 με κεφαλιά Ζέσους (vid)

Οι παίκτες της Ρεάλ διαμαρτυρήθηκαν για σπρώξιμο του Γκάμπριελ Ζέσους στον Σέρχιο Ράμος, αλλά το VAR έδειξε γκολ και με την κεφαλιά του Βραζιλιάνου φορ η Σίτι ισοφάρισε 1-1 τη Ρεάλ.
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
LIVE
ΛΥΩΝ 1vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΠΟΛΙ 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
LIVE
ΛΥΩΝ 1vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 97vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 122vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 124
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 115vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 118vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 94vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 77vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ 73vs
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 77vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 99vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 75vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 3vs
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 3vs
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΖΑΞΙΟ 0vs
ΜΟΝΤΕΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
HUDA HUE 2vs
ΠΟ ΧΙΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 2vs
ALEXANDRIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 3vs
SHUKURA KOBULETI 5
ΤΕΛΙΚΟ
ACS POLI TIMISOARA 9vs
AVANTU TOPLOVATU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 2vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BELSHINA BOBRUISK 0vs
ΓΚΟΜΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 2vs
ΣΟΓΚΝΤAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KFUM ΟΣΛΟ 2vs
ΧΑΜ ΚΑΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΤΟΜΙΡ 4vs
FC PODILLYA KHME. 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC URARTU 0vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
INAINTE MODELU 4vs
BRAILA 6
ΤΕΛΙΚΟ
MAGDALINOVKA 2vs
FK VOLCHANSK 0
ΤΕΛΙΚΟ
AEROSTAR BACAU 1vs
STIINTA MIROSLAVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MOTOR ZAPORIZHYA 0vs
FC OLYMPIA SAVYNTSI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZELEZNICAR PANCEVO 4vs
CRVENA ZVEZDA MML 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΠΡΑΝΤ 1vs
ODEVA LIPANY 0
ΤΕΛΙΚΟ
PIVARA CELAREVO 2vs
NOVI SAD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΠΣΜΠΟΡΓΚ 2vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MLADOST ZDRALOVI 13vs
NK BSK BREZOVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
DRUZHBA KRIVIY RIH 2vs
LOZOVATKA 5
ΤΕΛΙΚΟ
FC OREL TSARICHANKA 1vs
LEGIONARY DNIPRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ 5vs
SV FELDBACH 1
ΤΕΛΙΚΟ
HODONIN SARDICE 4vs
MUTENICE 1
ΤΕΛΙΚΟ
RUCH RADZIONKOW 8vs
ORZEL BAB./PSARY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANKERBROT MONTELAA 0vs
EICHGRABEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC MONCHHOF 5vs
ASV NICKELSDORF 1
ΤΕΛΙΚΟ
PODLESIANKA KATOWICE 0vs
GORNIK II ZABRZE 9
ΤΕΛΙΚΟ
HAMMER SPVG 3vs
IG BONEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ 2vs
GKS II KATOWICE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 3vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 0
ALLIANZ MILANO -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
Αν και διαμαρτυρήθηκε για επιθετικό φάουλ η Ρεάλ, ο Γκάμπριελ Ζέσους με κεφαλιά ισοφάρισε 1-1 για τη Σίτι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».
Οι παίκτες της Ρεάλ διαμαρτυρήθηκαν για σπρώξιμο του Γκάμπριελ Ζέσους στον Σέρχιο Ράμος, αλλά το VAR έδειξε γκολ και με την κεφαλιά του Βραζιλιάνου φορ η Σίτι ισοφάρισε 1-1 τη Ρεάλ.