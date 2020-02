Ο 19χρονος αριστερός μπακ έκανε... πράγματα και θαύματα στο Λονδίνο, έφτιαξε το τρίτο γκολ των Βαυαρών για τον Λεβαντόφσκι με απίστευτη κούρσα και κέρδισε το μεγαλύτερο χειροκρότημα από τους οπαδούς της Μπάγερν που είχαν ταξιδέψει στην αγγλική πρωτεύουσα.

Ακόμα κι αν ο Γκνάμπρι πέτυχε δυο γκολ για να φτάσει στα έξι την τρέχουσα σεζόν στο Λονδίνο μετά τα τέσσερα που είχε πετύχει στους ομίλους κόντρα στην Τότεναμ, ο Ντέιβις ήταν εκείνος που κέρδισε τις περισσότερες επευφημίες...

The @FCBayernUS supporters chanted @AlphonsoDavies' name as he left the pitch pic.twitter.com/QqKyBFAlAU

— DAZN Canada (@DAZN_CA) February 25, 2020