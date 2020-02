Ο Ισπανός μπακ και αρχηγός των «μπλε» του Λονδίνου βρισκόταν μέσα στον κύκλο που είχαν σχηματίσει οι ποδοσφαιριστές και ως συνήθως ο Λάμπαρντ συμμετείχε στην άσκηση που βοηθάει στην κυκλοφορία της μπάλας και την μεταβίβαση με τη μία.

Ο Αθπιλικουέτα έπεσε στα πόδια του Λάμπαρντ, τον γκρέμισε και ο Άγγλος κόουτς που γνωρίζει πολύ καλά από τέτοια, απλά σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε τις προσπάθειές του.

We're very impressed Lampard got up from this pic.twitter.com/bwz29qM4jd

— Chelsea FC News (@Chelsea_FL) February 25, 2020