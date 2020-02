Χάαλαντ και Λόντι οι πρώτοι MVP στο Champions League

Ποιος άλλος; Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο απόλυτος MVP στην νίκη της Ντόρτμουντ κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, πιστοποίησε τα δύο γκολ και τα κάμποσα ρεκόρ που σημείωσε με το νέο βραβείο που λάνσαρε η UEFA για τους κορυφαίους κάθε αγώνα.

Ο Νορβηγός ήταν καθοριστικός, έφτασε τα δέκα γκολ στην σεζόν και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των σκόρερ, μαζί με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Από την άλλη πλευρά, στο ματς της Ατλέτικο με την Λίβερπουλ μπορεί ο Σαούλ να σημείωσε το μοναδικό γκολ, αλλά το βραβείο του MVP κέρδισε ο Ρέναν Λόντι.

Ο αμυντικός των Ροχιμπλάνκος έσβησε τον Μοχάμεντ Σαλάχ και είχε σημαντικό ρόλο στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία της ομάδας του, που υποχρέωσε τους Reds σε μηδέν τελικές στον στόχο.

Dortmund hero Erling Haaland wins #UCLMOTM! br>

He'll be one of four players in tomorrow's vote where you crown Player of the Week pic.twitter.com/kT5fEEY4Ag

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020