Με τον Δουβίκα στο βασικό σχήμα θα παρουσιαστεί η Κόμo απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο πρώτος σκόρερ της League Phase, ο Αντώνης Δουβίκας θα είναι στο βασικό σχήμα της Κόμo για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Άλλωστε, ο Ελληνας φορά θέλει να ισοφαρίσει το ρεκόρ των Χάαλαντ και Ντελ Πιέρο που μετρούν γκολ στις πέντε πρώτες στροφές της διοργάνωσης. Ο Φάμπρεγας θα παρουσιάσει την ομάδα του με 4-2-3-1 και τους: Μπουτέ, Κόουτο, Ραμόν, Τσαλόμπα, Βάλε, Περόνε, Μίγια, Ντε Κούνια, Παζ, Μπατούρινα, Δουβίκας.